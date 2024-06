France-Pologne : Robert Lewandowski raconte la difficulté de jouer masqué

Ce soir à 18 heures, Français et Polonais s’affrontent à l’occasion du dernier match de la phase de poules du groupe D. Une interrogation subsiste quant à la participation ou non de Kylian Mbappé pour ce match. L’attaquant de 25 ans, victime d’une fracture du nez contre l’Autriche, jouera avec un masque - s’il est amené à disputer cette troisième rencontre -. L’avant-centre de la Pologne, Robert Lewandowski, a déjà joué avec un masque en 2015, et a expliqué en quoi cela était compliqué de jouer.

«Jouer avec un masque ? Ce n’est pas agréable, mais la santé du joueur est plus importante. Quand j’ai dû porter un masque, j’ai trouvé ça gênant, notamment dans la surface de réparation, c’était compliqué, je ne voyais pas bien, ça diminuait mon champ de vision. Cela peut coûter quelques millièmes de seconde, cela suffit à ralentir un joueur», a expliqué le joueur de 35 ans en conférence de presse. Reste à savoir comment Mbappé se débrouillera avec son masque.

