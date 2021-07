OM : les premiers pas de Luan Peres, William Saliba et Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

L'effervescence était au rendez-vous ce mercredi pour les fans marseillais. Au-delà que leur équipe jouait une nouvelle rencontre de préparation, cette fois au Portugal, contre le Sporting Braga, qu'il a beaucoup rencontré au cours de ces dernières années en Europa League. Mais ce n'était pas tout, ils étaient aussi impatients, car les nouvelles recrues que sont William Saliba, Mattéo Guendouzi et Luan Peres étaient dans le groupe et pouvaient potentiellement entrer en jeu si Sampaoli le décidait.

Et cela n'a évidemment pas manqué ! Mené 0-1 à la pause, les Marseillais allaient rentrer rapidement dans la seconde période avec un nouvel homme : Luan Peres, qui remplaçait au poste de central gauche un Jordan Amavi dont ce n'est pas le poste. Le Brésilien s'est montré solide, mais surtout techniquement très sur. On a pu le voir faire des passes qui cassaient les lignes adverses et surtout remonter le ballon au pied. Il sera donc très utile notamment pour apporter le surnombre et faire évoluer le bloc plus haut.

Guendouzi est déjà prêt

Mattéo Guendouzi et William Saliba n'ont pas eu la chance de faire la seconde période entièrement, mais ils ont eu chacun vingt bonnes minutes ! Le défenseur est rentré au poste de central droit en lieu et place d'un Leonardo Balerdi pas franchement emballant. On l'attend plutôt dans l'axe de la défense, mais on a pu déjà voir qu'il était costaud au duel et qu'il n'hésitait pas non plus à porter un peu la balle et à tenter de ressortir proprement le cuir. On le verra sans doute plus contre Benfica, le 25 juillet.

Enfin, Mattéo Guendouzi était lui aussi attendu. Il se remet d'ailleurs tout juste d'une fracture d'un métatarsien. Pendant les 20 minutes, il a complètement rayonné au milieu de terrain. On a pu le voir au combat, comme lorsqu'il a été défendre, de manière véhémente, Konrad de la Fuente, qui venait de subir une vilaine faute. On a aussi vu ses qualités techniques avec un enchaînement de petits ponts et de passes qui cassaient les lignes. Avec Gerson, ils devraient former une sacrée paire au milieu de terrain. L'OM sera prêt pour le 8 août et la première journée de Ligue 1.