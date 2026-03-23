Manchester City : un bus de supporters a pris feu
Un car transportant des supporters de Manchester City a pris feu sur l’autoroute, sur le chemin de Wembley où les Citizens allaient affronter Arsenal en finale de la League Cup. Des flammes impressionnantes et un épais panache de fumée ont semé la panique parmi les fans, marquant ce déplacement d’une image effrayante et inoubliable. La cause de l’incendie reste pour l’instant inconnue, mais le véhicule a été entièrement détruit.
Emergency services are on the scene, and parts of the highway leading to Wembley appear to be closed, causing significant delays for supporters trying to reach the stadium.
Heureusement, tous les passagers et le chauffeur ont pu évacuer à temps, sans blessure. La compagnie de transport a mis à disposition un nouveau car pour permettre aux supporters de rejoindre Wembley. Finalement, Manchester City a remporté la finale grâce à un doublé improbable de Nico O’Reilly, s’adjugeant ainsi une 9e Carabao Cup dans son histoire.
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