PSG : Keylor Navas s’était proposé au Real Madrid !

À 37 ans, cela fait bien longtemps déjà que Keylor Navas a disparu des radars. La faute à son âge, avancé, mais aussi à son manque de temps de jeu et à ses pépins physiques. Actuellement au Paris Saint-Germain, dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma, voire d’Arnau Tenas, le Costaricien n’a même pas droit aux miettes. Ce qui pourrait notamment expliquer ses envies de départ l’été dernier. Mais ce n’est pas la seule raison.

Juste avant le début de saison, au Real Madrid, Thibaut Courtois était victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Une blessure terrible qui a eu le don de redistribuer certaines cartes. Et pour cause, Marca rapporte que Keylor Navas s’est proposé aux Merengues pour pallier l’absence du portier belge. Malheureusement pour le gardien de but du PSG, les Madrilènes ont finalement opté pour une autre option : Kepa Arrizabalaga, en prêt de Chelsea.