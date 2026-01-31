Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : Luis Enrique répond à Pierre Sage !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG à Clermont @Maxppp
En conférence de presse avant le déplacement à Strasbourg en championnat, Luis Enrique a été interrogé sur la pression exercée par Lens, récent vainqueur du Havre (1‑0) et provisoirement leader du championnat. Le coach du PSG a reconnu que le club lensois représente un concurrent sérieux cette saison, tout en affirmant sa propre capacité à gérer la pression dans la course au titre, reprenant le fil de la réaction de Pierre Sage après la victoire de Lens.

« Lens est-il notre principal concurrent pour le titre ? C’est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c’est Lens. Ils sont différents. Le reste est comme d’habitude. J’aime la pression. S’ils veulent mettre la pression, j’aime ça. Nous sommes habitués à avoir ce type de pression. On doit montrer demain que nous aimons cette pression ». Une manière pour l’entraîneur parisien de rappeler que le PSG sait répondre à la concurrence et aux attentes, même dans un championnat plus serré que la saison précédente.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
