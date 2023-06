Florent Malouda voit Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine

La suite après cette publicité

Le dossier Mbappé a de quoi donner quelques cheveux blancs à ses acteurs. Bien que le Français ait déjà confié par média interposé son intention d’aller jusqu’au bout de son contrat avec le PSG (jusqu’en 2024), les rumeurs d’une arrivée au Real Madrid dès cet été ont refait surface ces derniers jours. Ce vendredi, une réunion au sommet entre le clan du joueur et la direction parisienne est d’ailleurs prévue afin de débloquer la situation. En tout état de cause, deux options s’offriront au natif de Bondy : un départ dès cet été ou une prolongation de contrat afin de permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert en 2024. Si pour l’heure, la deuxième option semble assez éloignée, Florent Malouda estime qu’un accord sera trouvé entre les deux parties pour que Kylian Mbappé ne rallie l’Espagne que dans un an.

«Pour moi, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il se retrouve à Madrid. Il a cette envie de porter le maillot blanc parce qu’il aimait l’équipe quand il était jeune, a confié l’ancien international français à The Sun. Il a eu l’opportunité d’aller au Real Madrid et il a renouvelé (l’année dernière), donc cela ne me surprendrait pas s’il parvenait à trouver un accord avec le PSG. Je serais très surpris s’il partait cet été. Je pense que de son point de vue, tout a toujours été clair : il veut que le PSG lui confie un projet à la hauteur de ses ambitions. Ce n’est pas une question d’argent, il recherche la grandeur et il veut trouver un club qui puisse correspondre à son talent et lui donner une chance de gagner la Ligue des champions.»

