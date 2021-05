Super League : procédure ouverte contre l’UEFA et la FIFA

La suite après cette publicité

Après le projet avorté de la Super League, l’UEFA a plusieurs fois expliqué vouloir durement sanctionné les trois clubs toujours liés au projet : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Aleksander Ceferin, le patron de l'institution, voulait notamment une expulsion des compétitions européennes pour deux ans et avait d’ailleurs ouvert une enquête disciplinaire. Depuis, les trois clubs avaient placé l'affaire entre les mains de la Cour de Justice Européenne.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont bien contre-attaqué. Ils ont via le juge d’instruction du Tribunal de Commerce 17 de Madrid Manuel Ruiz de Lara, saisi la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE). Ils accusent l’UEFA et la FIFA d’avoir violé les règles européennes sur la concurrence.