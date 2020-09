Sporting CP : Cristiano Ronaldo honoré

A 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d'être un redoutable buteur. Lors de la première journée de Serie A, la star portugaise a ouvert son compteur but en marquant une fois contre la Sampdoria. Et il compte bien poursuivre sur cette voie, lui qui est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, joueur de la planète.

Il est aussi un exemple pour beaucoup de footballeurs, plus ou moins jeunes. Fierté du Portugal et du Sporting CP, club au sein duquel il s'est révélé entre 1997 et 2003, CR7 a été honoré ce lundi. En effet, le Sporting vient d'annoncer que son académie porterait à présent le nom d'académie Cristiano Ronaldo. Une belle distinction pour le joueur de la Juventus.