Chelsea : ça se complique pour Tylel Tati

Bien décidé à renforcer sa défense avant la fin du mercato hivernal, Chelsea avait récemment formulé une offre - non écrite - de 30 millions d’euros à Nantes pour Tylel Tati. Lancé en professionnel cette saison, le défenseur de 18 ans est pourtant encore loin de Londres… Si les Blues continuent de pousser pour le Nantais, qui plus est après l’échec du dossier Jérémy Jacquet, le dossier reste complexe.

La suite après cette publicité

Ce lundi, L’Équipe affirme, en effet, que le joueur ne compte pas se précipiter et prendre une décision sans mesurer tous les facteurs. Par ailleurs, les Canaris n’ont pas non plus totalement ouvert la porte. Résultat ? Chelsea va devoir se montrer convaincant mais surtout rapide…