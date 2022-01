PSG : Lionel Messi prêt à forcer son départ ?

La suite après cette publicité

Recruté par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Lionel Messi (34 ans) éprouve des difficultés à s’adapter à son nouvel environnement. Entre un changement de décor (après plus de 20 ans passés à Barcelone) et un calendrier surchargé en raison de ses nombreux allers-retours avec sa sélection nationale, la Pulga est à la peine (1 but en L1). Lié au PSG jusqu’en 2023, Messi sera-t-il capable d’inverser la tendance ? Parviendra-t-il à se faire à sa vie parisienne ?

Selon l’un des consultants du Chiringuito, Lobo Carrasco, l’Argentin pourrait demander à quitter les Rouge-et-Bleu en cas d’échec sur la scène européenne. « Leo est heureux avec peu de choses. S'il gagne (la Ligue des Champions) il pourrait rester. Mais si le PSG ne gagne pas, ça va être long. Ce sera cinq mois clés. Je pense qu’il peut forcer son départ. Je pense que ce sera dur pour lui de rester deux ans », a-t-il déclaré.