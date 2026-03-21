OM : un minot a séduit Habib Beye

Joueur de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille (7 buts inscrits en 18 matches en National 3), Ange Lago n’a pas encore joué en Ligue 1, mais l’attaquant de 21 ans participe aux entraînements d’Habib Beye. Et visiblement, le jeune Ivoirien marque des points auprès de son entraîneur, même si ce dernier ne veut pas brûler les étapes.

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«Pour moi, il est en phase de post-formation. C’est un 2004 qui découvre le groupe professionnel tous les jours parce qu’on estime qu’aujourd’hui au poste nous avons qu’Aubameyang et Amine Gouiri et on a besoin de cette possibilité à l’entraînement de confronter des joueurs vraiment au poste. C’est un joueur qui travaille très bien, qui a une énorme marge de progression, qui a un très bon état d’esprit. Si on a besoin de le faire entrer dans un match, on sait qu’on peut compter sur lui parce qu’il nous apporte cette garantie à l’entraînement au quotidien. Et c’est important de développer nos jeunes, d’en avoir quelques-uns à l’entraînement», a-t-il confié en conférence de presse, à deux jours du match contre Lille.