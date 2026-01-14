Bayern Munich : Christoph Freund est choqué du départ de Xabi Alonso du Real Madrid

C’est la bombe de ce lundi dans le monde du football. Arrivé il y a six mois sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a quitté son poste avec effet immédiat hier en début de soirée. Un incroyable revirement de situation pour le coach ibérique, lassé des problèmes qui résident dans son vestiaire. Une nouvelle qui a choqué tout le monde. En conférence de presse ce mardi, Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a fait part de son incompréhension :

«Le départ de Xabi Alonso du Real Madrid ? J’ai été très surpris. Xabi est un entraîneur exceptionnellement bon. Il a fait un travail remarquable à Leverkusen. Je n’ai pas connaissance de ce qui se passe à Madrid, et ce n’est pas à moi d’en juger. Mais c’est un peu fou, en si peu de temps. Le monde du football évolue parfois à une vitesse folle.»