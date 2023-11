Inter : Lautaro Martinez ne pense pas au Real Madrid

Lundi soir, de nombreux Argentins étaient présents à la cérémonie du Ballon d’Or. Outre le vainqueur, Lionel Messi, Lautaro Martinez a hérité d’une belle 20e place au classement final. Grâce à son incroyable campagne de Ligue des Champions avec l’Inter Milan et son sacre au Mondial 2022, l’avant-centre se range définitivement parmi le gratin des attaquants. À tel point qu’il ne laisse pas le Real Madrid insensible. Mais lui l’est.

Interrogé à Paris par ESPN, Lautaro Martinez a mis les choses au clair sur son avenir en club : «Évidemment, nous parlons d’une équipe très importante (le Real Madrid), mais mes pensées et mon esprit sont toujours tournés vers l’Inter. Je suis très heureux là-bas, j’ai un contrat et ma famille est très heureuse à Milan». Un message qui fera plaisir aux Nerazzurri, tandis que le buteur argentin a conclu : «entre le Ballon d’Or et la Coupe du Monde, ce que je vis est un rêve. C’est très important pour moi d’être ici ce soir. La saison dernière, j’ai disputé les deux finales les plus importantes du football. Ce soir est une récompense pour le travail et les sacrifices que j’ai consentis».