OM : la liste des joueurs inscrits pour l’Europa League

Après le PSG plus tôt dans la soirée, c’était au tour de l’OM de dévoiler la liste des joueurs inscrits pour sa compétition européenne, l’Europa League en l’occurrence. RMC Sport a pu mettre la main sur la liste en question. Sans surprise, toutes les recrues estivales sont de la partie.

En revanche, on notera l’absence de Pape Gueye. Pas surprenant, puisque le milieu de terrain est suspendu jusqu’en décembre à cause de son fameux transfert polémique du Havre à l’OM, et il pourra être inscrit pour les phases éliminatoires en cas de qualification des Phocéens.

La liste des joueurs retenus par l’OM pour l’Europa League

Gardiens: Ruben Blanco, Pau Lopez

Défenseurs: Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Renan Lodi, Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Michael Murillo, Emran Soglo

Milieux: Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Azzedine Ounahi, Valentin Rongier, Jordan Veretout

Attaquants: Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, François-Régis Mughe, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Vitor Vitinha