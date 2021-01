OM : Mourad Boudjellal s'en prend à Jacques-Henri Eyraud

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille est dans le chaos le plus complet. Ce samedi, des supporters phocéens ont pris la route du centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, sont parvenus à rentrer dans l'enceinte et ont fait quelques dégâts. Frank McCourt, ce dimanche matin, a réagi sur le site officiel du club et a donc pris la suite d'Hugues Ouvrard et de Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, qui avait visé certaines personnes pas étrangères, selon lui, à ces débordements.

« Je pense à ceux qui depuis des semaines, voir des mois, incitent à la violence, la haine, jouent ce petit jeu vicieux et font en sorte que la mayonnaise monte. Il y a des responsabilités qui vont au-delà de ceux qui étaient à la Commanderie cet après-midi, et ceux-là vont devoir en répondre », avait ainsi déclaré JHE sur Canal +. On pense donc directement à Mohamed Ajroudi et à Mourad Boudjellal, qui étaient porteurs d'une offre de rachat.

« M. Eyraud est un grand parano »

Contacté par le Journal du dimanche, l'ancien patron du RCT a d'abord expliqué ne pas se sentir visé par le président actuel de l'Olympique de Marseille, puis il s'en est pris à lui dans la foulée : « M. Eyraud est un grand parano qui se débrouille très bien sans moi pour déstabiliser le club. Il a allumé l’incendie tout seul ». Une déclaration qui ne passera pas inaperçue et qui risque d'encore plus énerver l'état-major de l'OM.

Reste maintenant à savoir qui visait exactement Jacques-Henri Eyraud dans sa déclaration et si la réponse de Mourad Boudjellal ne lui restera pas en travers de la gorge. À l'OM, la crise est profonde et pour le moment un changement de direction ne semble pas à l'ordre du jour. La grogne, qui est montée, n'est, elle, pas prête de s'arrêter, semble-t-il. Si aucune des deux parties ne joue l'apaisement, on se demande bien jusqu'où cela peut-il aller...