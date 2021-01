OM : Hugues Ouvrard réagit aux incidents de la Commanderie

La suite après cette publicité

Alors que l’Olympique de Marseille devait affronter le Stade Rennais à l'Orange Vélodrome samedi soir, le match a finalement été reporté à cause d’incidents provoqués par les supporters phocéens au centre d’entraînement dans l'après-midi. Des incidents d’une violence rare, qui ont provoqué la réaction de nombreux proches du club olympien, et surtout des dirigeants qui ont pris la parole ce soir pour dénoncer ces actes.

Au micro de RTL, le directeur général du club Hugues Ouvrard a expliqué être «extrêmement choqué» par la situation. «C'est de l'ultraviolence. On est dans un état qui est proche de la sidération. On a vu les images qu'on va mettre à la disposition des autorités. On a de nombreuses caméras de surveillance qui ont pris de nombreux plans de ces meneurs et casseurs. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a vraiment évité le pire. On est passés très proche d'une situation grave. Donc beaucoup d'incompréhension, de tristesse aussi parce qu'on est là parce qu'on aime le football. Et ça, ça n'en est pas. Ce que j'ai vu aujourd'hui me rend très triste et j'ai du mal à comprendre.»