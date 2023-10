L’avis tranché d’Aurélien Tchouaméni sur les prises de position politiques

Si le conflit israélo-palestinien chahute l’équilibre géopolitique mondial, le monde du sport n’en demeure pas moins affecté. L’ampleur de la guerre entre Israël et le Hamas force les Fédérations internationales à prendre des décisions par mesure de sécurité et suscitent des réactions diverses et variées chez les sportifs. Interrogé sur ce sujet lors d’une interview accordée à Clique sur Canal +, Aurélien Tchouaméni a livré son opinion sur les prises de position politiques au sein du milieu professionnel. En outre, l’international français insiste sur le fait que les joueurs ne sont pas dans l’obligation de prendre publiquement parti sur des sujets de société et appelle au respect de la «pudeur» de chacun.

«Je ne sais pas si c’est une mode. Je ne suis pas forcément fan puisqu’avant d’être un joueur de football, avant d’être une célébrité, on est des êtres humains. Les êtres humains ont différentes sensibilités, surtout sur des sujets qui peuvent être difficiles comme ça. Il y a de la pudeur, il y a des sujets pour lesquels certains joueurs, certaines personnalités ont beaucoup plus de facilité à donner leurs opinions, d’autres moins. Il faut la respecter. C’est écrit nulle part qu’une célébrité doit absolument parler sur quelconque sujet. Je pense que ça dépend de la personne, de sa capacité et surtout de sa volonté à parler d’un sujet», a déclaré le joueur du Real Madrid.