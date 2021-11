Manchester United : Mauricio Pochettino et trois autres favoris pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer

La suite après cette publicité

Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, c'est maintenant terminé. Alors qu'il avait pris la suite de José Mourinho en décembre 2018, le technicien norvégien a été démis de ses fonctions ce dimanche après un début de saison compliqué et une énième déroute en Premier League, contre le promu Watford (4-1). Alors que Michael Carrick a pris l'interim, le board du club mancunien s'active pour trouver un successeur à OGS et aurait déjà une short-list très prometteuse.

Parmi les noms ciblés, l'actuel technicien du Paris Saint-Germain serait le favori. Alors qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2023 cet été, Mauricio Pochettino la cible numéro 1 des dirigeants de Manchester United et serait plus accessible cet été, comme l'informe Sky Sports. En mai dernier, l'avenir de Mauricio Pochettino au PSG demeurait incertain et un potentiel retour à Tottenham était évoqué. Le lourd recrutement estival peut avoir convaincu le technicien de 49 ans de rester à la tête du club, mais les futurs résultats en Ligue des Champions pourraient conditionner son avenir.

Zinédine Zidane et Erik ten Hag évoqués...

De plus, le manager argentin était déjà ciblé par les Red Devils après son limogeage des Spurs en 2019, mais avait finalement choisi le club parisien. Autre nom évoqué par la presse britannique : Erik ten Hag. Egalement sous contrat jusqu'en 2023, l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam réalise un début de saison énorme et l'Ajax n'envisagerait pas de laisser son manager quitter le club cet hiver. En revanche, le Néerlandais serait très intéressé pour venir à Old Trafford et ce dès l'été prochain.

Mais les Red Devils aimeraient également faire venir une star mondiale et la direction du club tenteraient par tous les moyens d'attirer Zinedine Zidane pour remplacer Solskjaer. Ils auraient même augmenté significativement leur offre pour convaincre Zidane de rallier Manchester cet hiver, mais cela reste compliqué et l'ex-technicien du Real Madrid ne serait pas très partant pour venir en Premier League. Pas insensible au PSG, comme nous vous l'avions révélé, la possibilité de prendre la suite de Didier Deschamps avec les Bleus existe également...

D'autres noms plus étonnants

Plus surprenant, la presse italienne évoque le nom de Laurent Blanc. Alors qu'il avait terminé sa carrière de joueur à Manchester United en 2004, l'ex-entraîneur du PSG exerce actuellement du côté de l'Al Rayyan SC au Qatar, depuis décembre. Sans club entre 2016 et 2020, le Champion du monde 1998 serait une piste sérieuse pour prendre les rênes de Man United.

Enfin, l'actuel sélectionneur de la Roja était également cité depuis quelques heures. Présent devant la presse après avoir participé à un tournoi paddle caritatif, Luis Enrique a tenu à répondre aux interrogations : «C'est le poisson d'avril, aujourd'hui ? (...) Je suis déjà dans la plus grande équipe d'Espagne, l'équipe nationale. Le futur peut changer en 15 secondes... Maintenant, je suis présent ici pour m'amuser et je suis heureux là où je suis», a-t-il ajouté. La direction de Manchester United devra rapidement se décider...