Ole Gunnar Solskjaer n'est plus l'entraîneur de Manchester United

C'est désormais officiel. Déjà sur la sellette à plusieurs reprises depuis le début de saison, Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Manchester United, après près de trois années passées sur le banc des Red Devils. Une décision prise sur l'ensemble des dernières prestations décevantes des Red Devils avec la récente humiliation à Old Trafford contre Liverpool (0-5) et dernièrement cette nouvelle déroute contre Watford (4-1).

Alors qu'il avait pris la suite de José Mourinho en décembre 2018, OGS n'est pas parvenu à remporter le moindre trophée sur le banc de Man United et n'a pas pu faire mieux qu'une finale de Ligue Europa, en 2020, perdue aux tirs aux buts contre Villarreal. Les arrivées de Raphaël Varane, Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho cet été devaient apporter un nouveau souffle à la formation mancunienne, mais le début de saison est clairement en dessous des exigences. United étant actuellement 7ème de Premier League et compte déjà une défaite en Ligue des Champions face aux Young Boys Berne (1-2).

C'était inévitable

Ole Gunnar Solskjaer, qui avait perdu le soutien de son vestiaire, a dû se rendre à l'évidence que son équipe ne parvenait plus à avancer depuis cette désillusion à Old Trafford, contre les Reds. «Ce n'est pas facile de trouver les mots, à part que c'est le jour le plus sombre que j'ai connu à la tête de ces joueurs. [...] Ils vont être déprimés, mais je sais qu'ils ont du caractère. On a touché le fond», expliquait le norvégien en conférence de presse. Après une discussion avec Ole Gunnar Solskjaer, le club mancunien a pris la décision de se séparer de lui au lendemain de la défaite contre Watford, comme le précise le communiqué.

«Ole sera toujours une légende à Manchester United et c’est avec regret que nous avons pris cette décision difficile. Bien que les dernières semaines aient été décevantes, elles ne doivent pas occulter tout le travail qu’il a accompli au cours des trois dernières années pour reconstruire les bases d’un succès à long terme. Ole repart avec nos plus sincères remerciements pour ses efforts inlassables en tant que manager et nos meilleurs vœux pour l’avenir. Sa place dans l’histoire du club sera toujours assurée, non seulement pour son histoire en tant que joueur, mais aussi en tant que grand homme et manager qui nous a donné beaucoup de grands moments. Il sera toujours le bienvenu à Old Trafford au sein de la famille Manchester United». Michael Carrick a été nommé pour prendre la suite du Norvégien, dans l'attente d'un futur nom. Celui de Zinedine Zidane risque bien de revenir dans la presse anglaise.