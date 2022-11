Pays de Galles - Angleterre : les notes du match

La suite après cette publicité

Large vainqueur de l'Iran (6-2) avant d'être bougé par les États-Unis (0-0), l'Angleterre devait assurer sa qualification ce soir lors de cette 3e journée de la phase du groupe B. Une victoire suffisait aux hommes d'un Gareth Southgate, toujours plus décrié, pour s'assurer la première place, et rejoindre le Sénégal en 8e de finale. Leur destin en mains, les Anglais faisaient figure de grands favoris ce soir face à une décevante équipe galloise, auteure d'un triste nul face aux USA (1-1), puis battu par l'Iran (2-0).

Les cadres gallois comme Bale et Ramsey ou encore Moore et Hennesey déçoivent. Ils sont devenus des joueurs en fin de parcours, après avoir porté pendant longtemps l'équipe à bout de bras. Ça s'est de nouveau confirmé ce soir. Les Three Lions avec Henderson, Foden et Rashford au coup d'envoi prenaient le contrôle des débats, à défaut de montrer de l'efficacité. Le Red Devil échouait deux fois devant Ward (10e, 39e), quand son coéquipier Citizen se ratait également (38e).

L'Angleterre a rendez-vous avec le Sénégal

L'Angleterre avait les mêmes difficultés dans le jeu que lors de sa dernière sortie. Elle dominait mais ne parvenait pas à emballer une rencontre qu'elle maîtrisait, alors qu'en face, les Dragons n'existaient presque pas. Fantomatique, Gareth Bale cédait même sa place à la pause pour l'entrée de Brennan Johnson. Ce changement n'aura pas le temps d'empêcher l'inéluctable. Les Anglais finissaient par ouvrir logiquement le score par Rashford (1-0, 50e), et même à prendre le large grâce à Foden (2-0, 51e).

Accablés, les Gallois bougeaient encore mais ni James (55e), ni Moore (56e) ne parvenaient à relancer une soirée dont on pouvait écrire la fin en avance. Finalement, Rashford s'offrait un doublé et une avance plus confortable à sa formation (3-0, 68e). La rencontre, déjà scellée, retombait en intensité, seulement secouée par Bellingham et Foden (78e). Enfin titulaire, le dernier nommé a su saisir sa chance et ne devrait plus quitter le onze d'une équipe, qui termine première du groupe B. Rendez-vous dimanche prochain un 8e de finale qui promet face aux Lions de la Teranga.

L'homme du match : Rashford (8,5) :

Le joueur de Manchester United qui a réalisé la première incursion anglaise dans la surface adverse mais il s'est heurté à la défense galloise bien en place (3e). Par contre, il a perdu son face-à-face avec Ward sur la première situation chaude de l'Angleterre (10e). En fin de première période, il a tenté un retourné acrobatique qui a terminé sa course à plusieurs mètres des cages galloises (39e). Son coup franc est un modèle du genre et il a permis à l'Angleterre d'ouvrir le score quelques minutes après le retour des vestiaires (50e). C'est même lui qui récupère le ballon sur le deuxième but anglais seulement une minute plus tard (51e). Pour son doublé, l'ailier a fixé son adversaire direct et a armé un tir puissant entre les jambes de Ward (68e). Remplacé par Grealish (76e).

Pays de Galles

Ward (4) : auteur d'une superbe sortie pour repousser le danger sur le face-à-face de Rashford (10e), il n'a pas trop été sollicité en première période. Concentré et appliqué, il est apparu assez serein sur sa ligne ou dans les airs. Ward peut difficilement faire quelque chose sur le coup franc de Rashford ou le but de Foden. Néanmoins, on peut lui reprocher une faute de main sur le troisième but des Three Lions. Il termine avec quatre parades.

Williams (non noté) : après avoir reçu le ballon en plein visage, il y a eu plusieurs interventions médicales pour lui apporter des soins avant d'être obligé de céder sa place pour le protocole commotion. Remplacé par Roberts (3,5) à la 34e minute qui n'a pas commis d'erreurs, relançant proprement malgré un impact défensif trop peu conséquent. Il n'a pas su stopper Rashford sur le 3e but.

Rodon (4) : rapidement impliqué avec une intervention sur Rashford (3e) et un dégagement intelligent pour annihiler le centre de Henderson (11e), il a joué son rôle en première période, malgré quelques frayeurs. Il commet malheureusement la faute évitable qui donne le coup franc transformé par Rashford (50e).

Mepham (5,5) : probablement le meilleur défenseur gallois ce soir, à la pause, le joueur de Bournemouth avait réalisé cinq récupérations très précieuses pour soulager son équipe, ainsi qu'une interception et un contre. Avec 93% de passes réussies, il a rendu une copie juste, propre et solide. Rien à dire : c'est une prestation de patron défensif. Difficile de lui en demander plus, il a répondu présent en tenant la maison galloise.

Davies (2) : terrible prestation du latéral qui a commis de nombreuses erreurs, à commencer par la perte de balle qui amène le deuxième but anglais signé Foden (51e). Il a très souvent eu du mal à dégager calmement et sereinement, perdant trop de ballons. Du déchet, de la peur et un manque total de concentration. La cerise sur cette triste soirée personnelle : il sort sur blessure. Remplacé par Morrell à la 59e minute .

Allen (5) : auteur des deux seules frappes galloises de la première période (39e, 45e+5), il a essayé par deux fois d'apporter un peu de danger au large avec des tentatives puissantes. Dans ce marasme collectif en attaque, Allen a au moins la prétention d'avoir voulu essayer de créer des opportunités et de construire avec intelligence et propreté. Sorti aussi sur blessure. Remplacé par Colwill à la 81e minute .

Ampadu (4) : avec un impact défensif, il a quand même eu un rôle capital pour contrer et dégager les assauts anglais. Il a affiché à la fin de la rencontre un total de trois récupérations. Offensivement, il a néanmoins été trop discret à l'image de la performance collective du Pays de Galles.

Ramsey (3,5) : à l'inverse d'Ampadu, il a lui campé le rôle de relanceur efficace avec un solide pourcentage de passes réussies (79%), mais loin d'être suffisant pour inquiéter les Three Lions. Difficile d'encenser un bloc du milieu quand l'équipe se procure si peu d'opportunités franches. Pas d'erreur mais pas de réalisme non plus. Averti pour une faute sur Jordan Henderson (61e).

Bale (2,5) : certes il n'a pas été aidé par l'absence totale d'animation offensive du Pays de Galles (zéro frappe cadrée à la pause, mais en tant que capitaine et leader technique, on aurait pu s'attendre à un sursaut, du moins une impression d'envie et de résistance. Il a été passif sans rien proposer pour mettre de l'espoir dans le collectif gallois. Remplacé par Johnson à la 46e minute .

Moore (3,5) : logiquement discret étant donné le manque d'occasion criant de son équipe, il a même semblé frustré par le scénario du match, commettant des fautes dans le camp anglais, comme celle sur Kyle Walker (20e). Il s'est néanmoins montré en seconde période pour aider son équipe à éviter la noyade. Sa lourde frappe dans l'axe a été déviée puis repoussée (56e).

James (3) : averti pour une faute sur John Stones (29e), il a été invisible pendant une heure avec seulement 10 ballons touchés. On a enfin pu le voir à l'œuvre après le but de Foden. Il a tenté une très belle frappe enroulée qui a frôlé le poteau de Pickford (55e). Remplacé par Wilson à la 77e minute.

