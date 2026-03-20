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Portugal : une liste de 27 joueurs, sans Cristiano Ronaldo

Par Samuel Zemour
1 min.
Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo, avec le Portugal, lors de l'Euro 2024. @Maxppp

Le sélectionneur Roberto Martinez vient d’annoncer ce vendredi une liste de 27 joueurs retenus pour ses deux matchs amicaux du mois de mars contre deux des trois pays organisateurs. Le Portugal affrontera le Mexique au stade Azteca Banorte, le 28 mars, avant d’aller aux États-Unis le 31 mars à Atlanta.

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Parmi les présents, Mateus Fernandes a été appelé pour la première fois. Plusieurs joueurs font également faire leur retour, comme Samu Costa et Tomás Araújo, qui n’ont plus joué pour la sélection depuis 2024, et l’ex-Parisien Gonçalo Guedes, qui n’a plus été sélectionné depuis 2022. Mais le grand absent est Cristiano Ronaldo, qui ne figure pas parmi les joueurs sélectionnés en raison de sa blessure.

La liste du Portugal

- Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

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- Défenseurs : Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelone), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) et Tomás Araújo (SL Benfica).

- Milieux de terrains : Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Majorque), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) et Rodrigo Mora (FC Porto).

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Attaquants : Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ey Gonçalo Ramos (PSG).

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