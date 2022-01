Real Madrid : Eden Hazard pas pressé de quitter Madrid

L'ailier belge avait un rêve : jouer pour le Real Madrid. Autant dire que pour l'ancien Blue, le rêve a vite viré au cauchemar tant il n'arrive pas à retrouver une forme physique lui permettant d'enchainer les rencontres et de retrouver son niveau, qui faisait de lui l'un des meilleurs joueurs du Monde il y a quelques années. Barré par la concurrence des plus jeunes Vinicius, Rodrygo et Asensio, l'ancien Lillois n'a disputé que 722 minutes cette saison, pour deux passes décisives et aucun but.

La Casa Blanca l'aurait placé sur la liste des transferts, tout comme l'été dernier, mais le principal intéressé souhaiterait rester à Madrid au moins jusqu'à la fin de saison selon Marca. Il espèrerait toujours pouvoir s'imposer dans le club de ses rêves et un départ maintenant serait un aveu d'échec pour lui. Néanmoins, le recrutement faramineux annoncé pour la saison prochaine lui promet encore moins de temps de jeu. Un départ sera toujours plus d'actualité cet été, mais peu de clubs pourront et voudront l'accueillir, son physique défaillant et son salaire mirobolant n'aidant pas.