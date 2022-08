Liverpool : Thiago Alcantara indisponible six semaines

Sorti sur blessure à la 51e minute lors du match nul entre Fulham et Liverpool (2-2), Thiago Alcantara est touché aux l'ischio-jambiers et sera indisponible six semaines selon le Dailymail. Remplacé par le jeune Harvey Elliott, Thiago est sujet au blessure. Le milieu de terrain international espagnol de 31 ans (46 sélections/2 buts) a manqué 23 matchs la saison dernière pour des raisons de santé. Malgré tout son talent, il est difficile pour Jürgen Kloop de pouvoir compter sur son joueur à temps plein.

Déjà privé d'Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool devra certainement se passer de Thiago Alcantara pour les matchs face à Crystal Palace, Manchester United, Bournemouth, Newcastle, Everton et les Wolves. Par ailleurs, l'entraîneur des Reds ne compte pas se jeter sur le marché pour recruter un nouveau milieu et fera avec les joueurs présents dans son effectif : « Un transfert doit avoir un sens maintenant et à long terme. (…) Nous avons huit milieux de terrain. Nous avons encore suffisamment de milieux de terrain. Ce n'est pas que nous manquons de milieux de terrain, c'est juste que certains d'entre eux sont blessés. »