OM : Mattéo Guendouzi dénonce l’instabilité du club

Passé par l’OM pendant un peu plus de deux saisons, Mattéo Guendouzi filait du côté de la Lazio Rome cet été. Le milieu français de 24 ans ne semblait plus rentrer dans les plans de Marcelino à l’époque alors que Pablo Longoria espérait aussi le vendre pour récupérer une belle somme. Finalement, il a rejoint le club italien pour environ 13 millions d’euros. Un choix qu’il ne regrette pas tant il s’est rapidement imposé. Et au micro de Téléfoot, l’international français a expliqué son départ de Marseille.

«Sur la deuxième saison, ce n’était plus les mêmes choses avec pas mal d’instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach, en l’espace de deux ans. Un nouvel effectif qui se transforme à chaque fois. Il n’y avait pas de continuité par rapport à ça. Donc, il a fallu faire un choix pour moi, il a fallu faire un choix pour ma carrière», a-t-il confié. Les Marseillais apprécieront.