Le FC Barcelone a reçu un coup brutal pour son mercato

Manchester City figure parmi les clubs les plus riches de la planète football. Selon l’étude publiée au début de l’année 2024 par le cabinet Deloitte, l’écurie anglaise a généré un chiffre d’affaires de 826 millions d’euros la saison dernière. Seul le Real Madrid, qui a gagné 831 millions d’euros, fait mieux. Malgré des caisses bien remplies, les Skyblues veulent continuer à s’en mettre plein les poches, notamment grâce au marché des transferts. Pour cela, ils comptent sur la vente d’éléments indésirables. En tête de liste, on retrouve un certain João Cancelo. Depuis un peu plus d’un an, le Portugais a été exfiltré.

Envoyé en prêt au Bayern Munich durant 6 mois, il n’a pas réussi à convaincre les Allemands. Mais il n’est pas revenu à Manchester pour autant. En effet, il a été prêté au FC Barcelone jusqu’à la fin de l’exercice 2023-24. Pour le moment, le polyvalent latéral droit a joué 33 rencontres toutes compétitions confondues, dont 30 en tant que titulaire. Il a aussi marqué 4 buts et donné 4 passes décisives. Les Blaugranas semblent satisfaits de lui. De son côté, le principal intéressé est plutôt partant pour poursuivre l’aventure. Et si on pouvait en douter, ses récentes déclarations sur Pep Guardiola ont été claires.

Man City veut s’en mettre plein les poches

Il a réglé ses comptes avec le coach espagnol, qu’il a traité de menteur. Difficile pour lui de revenir au sein du club anglais. Ce n’est pas le plan de toute façon. Malgré tout, les Citizens ne veulent pas le brader, alors qu’on a évoqué une somme de 25 millions d’euros à payer pour le Barça. Selon Relevo, le prix de vente de l’international lusitanien est supérieur. Les Mancuniens ne le lâcheront pas à moins de 30 millions d’euros. C’est ce que les Culés seraient disposés à mettre mais ils devront dégraisser avant. Ce qui n’est pas gagné. Les dirigeants blaugranas n’ont pas encore contacté leurs homologues anglais pour avancer sur ce dossier.

Et Manchester City ne les attendra pas. Relevo précise que les Britanniques attendent la fin de saison pour surfer sur l’année du Portugais et en tirer un maximum. Le média espagnol ajoute qu’ils s’attendent à recevoir des marques d’intérêt et plus largement des offres de club de Premier League. C’est ce marché que City vise, plutôt que le Barça qui a des moyens très limités. Les champions d’Angleterre veulent faire monter les enchères et récolter entre 40 et 50 millions d’euros pour le joueur de 29 ans. Une mauvaise nouvelle pour le Barça, qui pensait s’en tirer pour moins que ça, et Cancelo, qui veut rester en Espagne.