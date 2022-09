Le Stade Rennais met la main sur Amine Gouiri !

La suite après cette publicité

Les Lyonnais en Bretagne. Cet été, le Stade Rennais a décidé d'agrandir sa colonie d'anciens Gones. En quête d'un élément offensif supplémentaire, les pensionnaires du Roazhon Park se sont lancés à la poursuite d'Amine Gouiri. Un joueur formé à l'Olympique Lyonnais, club où il a notamment évolué sous les ordres de Bruno Genesio et sous le regard attentif de Florian Maurice, ancien responsable du recrutement.

C'est donc tout naturellement à lui que les deux hommes ont pensé quand ils ont décidé qu'il fallait un attaquant pour venir compléter l'effectif pour la saison 2022-23. Toutefois, il fallait convaincre le joueur ainsi que Nice, où il évolue maintenant depuis 2020. Une mission loin d'être évidente, mais qui n'a pas effrayé la direction rennaise. Concernant Gouiri, qui s"imaginait plutôt rejoindre l'étranger, le duo Maurice-Genesio a su trouver les mots justes.

Gouiri rejoint Genesio à Rennes

Ce, malgré un intérêt de l'OL, son club formateur. Mais pour le joueur de 22 ans, il n'était pas envisageable de retourner chez les Gones, lui qui n'a jamais eu vraiment sa chance avec les professionnels. Enfin, il fallait s'entendre avec les Aiglons. Et pour les persuader de lâcher Amine Gouiri, Gaëtan Laborde a été inclus dans l'opération. Après discussions, tout ce petit monde a finalement trouvé un accord et le natif de Bourgoin-Jallieu a pu rejoindre les Rennais.

La nouvelle vient d'ailleurs d'être officialisée ce jeudi 1er septembre par l'OGC Nice par le biais d'un communiqué. «Après deux saisons et 28 buts à l’OGC Nice, Amine Gouiri quitte la Côte d’Azur. À 22 ans, il rejoint le Stade Rennais. L’OGC Nice le remercie chaleureusement pour ses deux années et lui souhaite le meilleur pour la suite. » Un nouveau challenge passionnant pour Amine Gouiri, qui va pouvoir poursuivre sa progression au sein d'un club où on croit fort en lui.