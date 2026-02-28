«Junior est Français, il ne connaît pas la Côte d’Ivoire» : la grosse mise au point du père de Kroupi

International français depuis les U16, Éli Junior Kroupi fait partie de ces jeunes joueurs susceptibles d’intégrer les A dans les années à venir. Toujours est-il que l’attaquant de 19 ans reste aussi éligible pour représenter la Côte d’Ivoire, pays de son père Éli Kroupi (international à deux reprises entre 2001 et 2005). Ce dernier a d’ailleurs pris la parole sur l’avenir international de son fils. Il n’entend pas influer sur sa décision.

« Junior est Français. Il ne connaît pas la Côte d’Ivoire. Ce sont donc des décisions très difficiles. Je ne peux pas l’inciter à choisir la Côte d’Ivoire, le harceler pour ça et après, si ça se passe mal, il va me le reprocher… Je veux garder cette place de père. Et ça, les gens doivent le comprendre. C’est mon seul garçon, je lui ai donné une éducation. Que ses choix soient positifs ou négatifs, je l’accompagne, explique-t-il au micro de Sport News Africa. Il ne faut pas que les gens oublient qu’Eli Junior a trois nationalités. Sa mère est Portugaise, moi, son père, je suis Ivoirien, et lui, il est Français. C’est délicat. Moi, j’ai joué pour mon pays, la Côte d’Ivoire, avec les Éléphants. Mais c’était à une autre époque. C’est mon histoire. Pour lui, c’est différent. »