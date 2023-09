PSG - OGC Nice : la soirée très frustrante de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un but contre Toulouse, un doublé face au RC Lens, un autre à Lyon juste avant la trêve internationale. Avant de débuter face à l’OGC Nice, Kylian Mbappé avait de quoi effrayer la défense niçoise. Définitivement remis d’une gêne au genou, la composition de départ de Luis Enrique le laissait tout du moins entendre, l’ancien Monégasque était plus que jamais déterminé à poursuivre son rythme effréné. Oui mais voilà, deuxième de Ligue 1 à l’aube de cette 5e journée, le Paris Saint-Germain a manqué une belle occasion de prendre provisoirement la tête du classement, vendredi soir. Surpris par les Aiglons (2-3), les hommes de Luis Enrique, coupables d’un déchet technique inhabituel, n’ont ainsi jamais renversé la tendance, et ce malgré le nouveau doublé de leur numéro 7…

7 buts en 309 minutes !

Crédité d’un 6 par la rédaction FM, l’international français (71 sélections, 40 buts) a d’ailleurs vécu une soirée pour le moins frustrante. Souvent cherché par ses partenaires en début de rencontre, c’est d’ailleurs lui qui se rend coupable d’une perte de balle aux abords de sa surface, coutant finalement l’ouverture du score de Terem Moffi (0-1, 21e). Désolé mais loin d’être résigné, Mbappé ne tardait cependant pas à se faire pardonner en reprenant parfaitement le centre en retrait d’Achraf Hakimi pour égaliser d’une frappe puissante du droit (1-1, 29e). Pour autant et malgré cette première étincelle, l’activité de la star parisienne, tout proche de se blesser en voulant couper la trajectoire d’une frappe trop croisée de Dembélé (38e), n’aura finalement pas perturbé la machine niçoise.

Sérieux défensivement et inspiré aux abords de la surface parisienne, le Gym reprenait l’avantage au retour des vestiaires grâce à Gaëtan Laborde avant de sécuriser un deuxième succès cette saison sur une nouvelle fulgurance de Terem Moffi, élu homme du match et auteur d’une prestation monstrueuse au Parc des Princes. Frustré par la tournure des événements, Mbappé exprimait d’ailleurs sa colère sur le Nigérian, lui reprochant son attitude provocatrice au moment de célébrer son doublé. Une scène finalement anecdotique mais résumant parfaitement l’état d’esprit du Bondynois face aux Niçois.

Luis Enrique ne veut pas parler de dépendance…

Coupable, lui aussi, d’un certain déchet (15 ballons perdus) et parfois beaucoup moins en vue - notamment au début de la seconde période - Mbappé aura cependant eu le mérite de relancer les siens par deux fois. Déterminé, à l’instar de ce repli défensif aussi efficace qu’étonnant en début de rencontre (16e), Mbappé a, en effet, bien tenté de sortir les siens de l’ornière dans laquelle ils étaient embourbés. En vain. Malgré une première révolte sonnée et une sublime reprise de volée au retour des vestiaires pour maintenir l’espoir (2-3, 87e), le coéquipier de Randal Kolo Muani, passeur décisif pour ses premières minutes sous le maillot parisien, n’aura finalement pas suffit à renverser le cours de ce match. Très certainement déçu par le dénouement de cette rencontre, KM7, nommé capitaine en l’absence de Marquinhos, continue quoi qu’il en soit de marquer les esprits à titre individuel.

Auteur d’un nouveau doublé contre le Gym, son troisième de la saison, celui qui totalise d’ores et déjà 7 buts après 5 journées et trône en tête du classement des buteurs semble, en effet, être le seul offensif du Paris Saint-Germain capable de trouver le chemin des filets. Un sentiment que ne partage, cependant, pas Luis Enrique. «Non pas du tout. J’ai une équipe où tous les joueurs de la ligne offensive peuvent marquer. Mbappé marquera toujours c’est dans son ADN, mais les autres aussi», assurait, à ce titre, l’Espagnol de 53 ans, présent en conférence de presse. Opposé au Borussia Dortmund, mardi prochain, lors de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions, le PSG aura, pour autant, bien besoin d’un Mbappé à 100%. Mais pas seulement…