Barça : inquiétude pour Dani Olmo avant Monaco ?

Auteur d’un bon début de saison, Dani Olmo s’est déjà inscrit dans la liste des cadres du FC Barcelone en seulement trois matchs. Cependant, face à Gérone en championnat ce dimanche, l’Espagnol semble avoir fait quelques frayeurs aux supporteurs barcelonais. En effet, le milieu de terrain, peu de temps après avoir inscrit le but du 3-0 à la 47e minute de jeu, est sorti sur blessure, remplacé par Eric Garcia. Des images montrant le joueur touché au nez ont pu circuler, sans pour autant avoir d’informations plus précises sur l’état de la blessure. Si le joueur venait à s’absenter un certain temps, il louperait probablement le match de Ligue des champions contre Monaco, jeudi 19 septembre.

La suite après cette publicité

«Dani Olmo ? Nous attendrons demain, il semble qu’il y ait quelque chose mais nous attendrons demain», a de son côté assuré Hansi Flick. AS et la presse catalane révèlent que ce changement est dû à une blessure. Le créateur du Barça souffrirait d’une gêne aux ischio-jambiers. Selon AS, il lui faudra observer sept à dix jours de repos pour se remettre en forme. Côté catalan, on est plus prudent et on attend les derniers tests prévus lundi.