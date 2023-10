Monaco : Vanderson n’en revient toujours pas d’avoir été appelé avec le Brésil

Indéboulonnable depuis son couloir droit avec l’AS Monaco, Vanderson est l’un des hommes forts de ce début de saison plutôt convaincant réalisé par les Monégasques. Ces derniers pointent à la 4e place du championnat, juste derrière le Paris Saint-Germain, et ce malgré la première désillusion face à l’OGC Nice il y a peu (0-1). Le Brésilien, auteur d’un but et d’une passe décisive pour l’instant, s’est confié à L’Équipe et notamment sur ses premiers pas avec la Seleçao. Un moment forcément spécial pour celui qui a été appelé en juin dernier.

«Pour la première, je ne m’y attendais pas du tout. Quand je l’ai su, le film de ma vie a défilé. C’était fou. J’ai trouvé ça formidable de travailler avec des cracks comme Neymar. C’est le meilleur moyen de progresser. J’essaie d’en profiter au maximum. J’ai réalisé mon rêve et celui de ma famille et de mes amis. Je dois encore performer pour continuer à être appelé», détaille Vanderson, qui espère regoûter à la sélection nationale très prochainement puisque le prochain rendez-vous du Brésil aura lieu au Vénézuéla, à Cuiabá, près de chez lui. «Quelle chance ! Le Mato Grosso n’a pas une grande tradition en matière de foot pro, mais les gens sont passionnés. J’ai reçu beaucoup de sollicitations déjà (rires). Je vais essayer d’obtenir le maximum de billets et on va louer un bus pour que mes proches puissent aller au stade ensemble.»