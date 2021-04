Le nouveau pétage de plombs de CR7, Ronald Koeman rage contre l'arbitrage du Clasico

La suite après cette publicité

Koeman furieux contre les arbitres

Le leader a trébuché, hier soir en Liga. Alors que Yannick Ferreira Carrasco avait parfaitement lancé les Colchoneros dès la 5e minute, les hommes de Diego Simeone ont craqué face au Betis et ont finalement dû concéder le match nul. Deux points précieux, perdus dans la course au titre et un leader qui doute, comme le titre AS, ce matin. Une contre performance qui fait les affaires du Real mais aussi du Barça. La Catalogne se réjouit ce matin des malheurs de l'Atletico. "Ils sont en vie !" titre SPORT. Battus par le Real, samedi soir dans le Clasico, les Barcelonnais pourraient, en fin de compte, continuer à croire au titre en Liga. De son côté, Mundo Deportivo est très clair : "N'abandonnez pas !" peut-on lire en Une du quotidien ibérique. De son côté, AS met en avant les propos de Koeman à l'encontre des arbitres, à l'issue de la rencontre. Un message posté sur ses réseaux sociaux et repris en Une du quotidien espagnol, ce matin.

La guerre se poursuit entre Solskjaer et Mourinho

C'est le feuilleton qui anime l'Angleterre depuis quelques jours. Ole Gunnar Solskjaer et José Mourinho se livrent une véritable guerre par médias interposés. Des tensions ravivées par le match entre les Spurs et les Red Devils, hier. Une rencontre remportée par Manchester United (3-1) au cours de laquelle une action a fait beaucoup jaser. Touché au visage par la main de Scott McTominay, Heung-Min Son s'est écroulé, avant de rester de longues minutes au sol. Une situation qui n'a pas plu au manager de United, qui n'a pas mâché ses mots à l'issue de la rencontre. "Trompé par Son" titre le Guardian, ce matin. Des propos également repris en Une du Daily Mail qui n'hésite pas à afficher l'image en question. Enfin, le Sun reprend, lui, une autre déclaration du Norvégien qui s'est estimé heureux que l'attaquant de Tottenham ne soit pas son fils, car ce dernier a eu un comportement honteux. Des déclarations qui n'ont évidemment pas échappé aux oreilles du Special One. Mourinho s'est empressé de répondre à son homologue en affirmant que le père du Coréen était une personne bien plus respectable que Solskjaer, bref le torchon brûle entre les deux managers et cela ne semble pas près de s'arrêter.

Cristiano Ronaldo fait une nouvelle fois parler de lui

Victorieux 3-1 face à Bologne avec la Juventus, Cristiano Ronaldo est apparu frustré au cours d'une rencontre où il n'a pas marqué. Une frustration qui a, une nouvelle fois, fait déraper le Portugais à la fin de la rencontre. "Cristiano furieux", peut-on lire ce matin en Une de la Gazzetta dello Sport. Et pour cause, l'ancien Madrilène a jeté son maillot en direction d'un ramasseur de balle à la fin de la rencontre. Une information révélée par le journaliste italien Romeo Agresti, selon qui CR7 aurait même frappé dans un mur une fois rentré aux vestiaires. De quoi mettre le feu aux poudres alors que l'avenir du Portugais questionne de l'autre côté des Alpes. Il semblerait que la tension monte du côté de Turin et que l'avenir du capitaine portugais puisse s'écrire loin du Piémont.