Racisme : le nouveau message fort de Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé au journal italien la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Kylian Mbappé s’est épanché sur plusieurs sujets et notamment sur la question du racisme dans le football. Face aux récents incidents encore observables notamment en Espagne à l’encontre de Vinícius Júnior, ou en Italie, contre Romelu Lukaku, l’international tricolore a de nouveau appelé à l’unité, indiquant par ailleurs qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éveiller les consciences.

«De nous, joueurs, nous devons tous sortir du terrain lorsque cela se produit, et comprendre que nous avons le pouvoir de changer les choses. Si nous sortons, on comprendra que la situation est grave. Avec le PSG, nous l’avons fait avec Basaksehir en Ligue des Champions en 2020 et le match a été rejoué, rembobine l’attaquant tricolore. Se plaindre ne suffit plus. Avec Vinicius, il y a eu la mobilisation de la Fédération Brésilienne de Football, ça été utile de médiatiser (…) Mais les institutions doivent également changer: si elles sont laxistes, elles facilitent un tel comportement. Les règles doivent être modifiées. En tant que capitaine de la France, ce sera une question pour laquelle je me battrai. »

