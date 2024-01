Lens : Oscar Cortés devrait être prêté cet hiver

Arrivé de Millonarios cet été, Oscar Cortés était considéré comme une jeune pépite colombienne de 20 ans. Finalement, l’adaptation a été compliquée pour le jeune milieu offensif. Apparu à quatre reprises sous les ordres de Franck Haise, Cortés compte pourtant 1 but et 1 passe décisive en 40 minutes de jeu. Un rendement intéressant mais pas suffisant pour des Sang et Or qui veulent jouer les premiers rôles en deuxième partie de saison.

La suite après cette publicité

Ainsi, l’ancien des Millonarios devrait être envoyé en prêt cet hiver afin de glaner du temps de jeu. Selon les dernières informations d’ESPN, les Glasgow Rangers sont intéressés par les services du natif de Tumaco. Actuellement avec l’équipe U23 de Colombie pour disputer le tournoi pré-olympique de la zone Amérique du Sud, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 avec le club artésien devrait ainsi rebondir en Écosse sous la forme d’un prêt avec option d’achat selon nos confrères.