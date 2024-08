Strasbourg : Lucas Perrin va prendre la direction d’Hambourg

L’aventure de Lucas Perrin en Alsace s’apprête à toucher à sa fin. Indiscutable au sein de la défense de Strasbourg depuis son arrivée au club au cours de l’été 2021 en provenance de l’Olympique de Marseille, le défenseur de 25 ans n’entre pas dans les plans de Liam Rosenior, nommé en lieu et place de Patrick Vieira sur le banc du Racing au début de l’été, sur cet exercice.

Invité à faire ses valises et un temps en discussion avec l’Espanyol, l’homme aux 94 apparitions avec le RCSA va déménager en Allemagne. Selon nos informations, le natif de Marseille va s’engager librement en faveur d’Hambourg SV, pensionnaire de Bundesliga 2 (deuxième division allemande). Néanmoins, Strasbourg conserve des bonus et un pourcentage en cas d’éventuelle revente du Français, appelé à venir apporter son expérience au sein d’une équipe qui aspire grandement à retrouver les hautes sphères du football allemand et qui vise la montée en Bundesliga en fin de saison.