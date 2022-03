Bordeaux : Benoît Costil veut claquer la porte !

On ne reverra peut-être plus Benoît Costil sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Selon 20 Minutes, le Français de 34 ans aurait annoncé sa décision de rapidement quitter le club au scapulaire à plusieurs joueurs et salariés du club ce dimanche soir après la défaite des Bordelais à domicile face à Montpellier (0-2). « Je m’en vais, je ne finirai pas la saison », a-t-il expliqué en résumé.

La suite après cette publicité

Il faut dire que le gardien de but, de retour dans les cages après une absence pour blessure, a vécu une rencontre terrible. À la suite de l'ouverture du score héraultaise et sa brouille avec Anel Ahmedhodzic, l'intéressé, qui, selon la direction, n'a pas joué son rôle de leader comme il le devait cette saison, a été pris pour cible par les supporters du Virage Sud, qui l'ont sifflé à chaque intervention ou ballon touché jusqu'à la fin de la rencontre.

Lâché par ses patrons, lynché par son public

Pire, l'international tricolore, encore appelé en Bleu il y a quelques mois seulement par Didier Deschamps, a été accusé de racisme par une partie du public. Sur leur compte Twitter, après le match, les Ultramarines se sont expliqués. «Des comportements scandaleux, parfois racistes; encore ce soir où Costil traite le Virage Sud de "vendu" après s’en être pris injustement à Anel. Ces personnes doivent quitter au plus vite le club», a expliqué le groupe de supporters.

David Guion et son staff ne s'attendaient pas à le voir débarquer en début de semaine à l'entraînement au regard des circonstances. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien Rennais pourrait donc quitter la Gironde avant même la fin de la saison, lui qui est à Bordeaux depuis 2017 et qui a disputé 179 matches avec le club. Quelques semaines après l'épisode Laurent Koscielny, Bordeaux s'invente une nouvelle affaire. La saison est décidément cauchemardesque au Matmut Atlantique. Et avec le spectre toujours plus présent de la Ligue 2 au bout de l'exercice, ce n'est sans doute pas terminé...