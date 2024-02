PSG : le soldat Danilo répond encore présent

Chaque année depuis son arrivée, c’est la même chose. Danilo ne fait pas de bruit, et est rarement intégré dans les compositions d’équipe imaginées par les supporters et observateurs. Et puis, chaque année, Danilo termine avec un temps de jeu remarquable, et des prestations solides. Loué pour son attitude, son état d’esprit et sa polyvalence, le Portugais, âgé de 32 ans, est devenu l’un des piliers du club francilien. Il a d’ailleurs même déjà porté le brassard de capitaine.

Et cela l’a rempli de « fierté ! Je suis arrivé il y a trois saisons au PSG et me voilà avec le brassard de capitaine… C’est… (il cherche son mot)…" Une reconnaissance ? "Oui, je ne trouve pas le mot en français mais "reconnaissance", c’est bon (sourire) ! », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à France Bleu. Souvent ramené à un statut de joueur d’équipe, aux valeurs collectives, Danilo imagine que c’est surtout dû à son honnêteté. « Je pense que je suis… honnête, honnête dans la façon dont je dis les choses et dans ma façon de travailler. »

Important sur le terrain et dans le vestiaire

Danilo, un cadre qui prend ses responsabilités, et qui joue un vrai rôle dans l’équilibre du vestiaire. « J’essaye toujours d’être ami avec tous les joueurs. D’être là pour tout le monde, pour aider, pour donner des conseils. Mon rôle est basé sur l’expérience parce qu’il ne faut pas oublier que l’on a un groupe, un effectif très jeune et qu’il faut quelques joueurs d’expérience », assure-t-il. Il est notamment un relais précieux pour ses camarades portugais (Nuno Mendes, Ramos).

Trimballé entre le milieu de terrain et la défense depuis plusieurs saisons désormais, il a pris le pli, et ne rechigne plus à dépanner en défense centrale, là où il a été le plus aligné cette saison par Luis Enrique. « Mentalement pour moi, ce n’est pas un souci de redescendre en défense car maintenant, j’aime le poste, je m’y trouve bien et quand tu es heureux, c’est toujours plus facile. » Titulaire lors des deux derniers matches du PSG, il postule pour ce même statut à l’occasion du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, contre la Real Sociedad mercredi. Il bénéficie certes des absences dans ce secteur du jeu, mais il est bien plus qu’une simple alternative.