Vitinha est de retour à Marseille !

La situation était devenue ingérable à l’OM. Après un transfert retentissant lors de l’hiver 2022 contre un chèque de 32 millions d’euros, Vitinha était attendu avec impatience par les supporters phocéens qui voyaient en lui le tant attendu "grantatakan" réclamé depuis des années sur la Canebière. Pourtant, après 6 buts en 43 rencontres avec le club olympien, le buteur portugais de 23 ans a (énormément) déçu.

La suite après cette publicité

À tel point que l’ancien de Braga a été prêté cet hiver au Genoa. Et après des débuts cauchemardesques de l’autre côté des Alpes, Vitinha a retrouvé le sourire et le fond des filets ce week-end face à Monza (3-2). Un but salvateur qui a libéré le buteur portugais qui a donc décidé de se rendre au Vélodrome ce dimanche pour assister à la rencontre de son OM face à Nantes. L’occasion pour lui de prendre quelques selfies avec des supporters présents en tribune.