Qualifs CdM 2026 : l’Algérie fait le travail face à la Somalie, Mohamed Salah porte l’Égypte

Suite des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde 2026, organisée chez le trio nord-américain (Canada, USA et Mexique). L’Algérie recevait la Somalie au Stade Nelson Mandela de la banlieue d’Alger. Une rencontre qui débutait parfaitement pour les Fennecs, avec le but contre-son-camp d’Ahmed Abdi (1-0, 2e). Baghdad Bounedjah doublait la mise après la demi-heure d’une belle reprise (2-0, 31e). Si Issa Abarati surprenait l’hôte après l’heure de jeu (2-1, 65e), Islam Slimani scellait finalement la victoire algérienne (3-1, 80e), inscrivant ainsi son 18e but en qualifications, égalant ainsi le meilleur buteur Didier Drogba.

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, l’Egypte était portée par un Mohamed Salah étincelant pour étriller Djibouti (6-0), le Red s’offrant un quadruplé en moins d’une heure de jeu. Le Nantais Mostafa Mohamed et Trezeguet marquaient les deux autres réalisations des Pharaons. La surprise de ce multiplex était le score de parité entre le Nigeria et le Lesotho, les Super Eagles avaient même été menés par la nation visiteuse durant onze minutes avant l’égalisation. Enfin, le Gabon s’imposait face au Kenya, grâce à un but de l’ancien Stéphanois Denis Bouanga, et le Soudan partageait les points avec le Togo.

Les résultats complets de ce multiplex

Algérie 3-1 Somalie : Abdi (csc 2e), Bounedjah (31e), Slimani (80e) / Abarati (65e)

Egypte 6-0 Djibouti : Salah (17e, 22e, 48e, 69e), Mohamed (73e), Trezeguet (89e)

Gabon 2-1 Kenya : Bouanga (60e), Kanga (88e) / Juma (40e)

Nigeria 1-1 Lesotho : Ajayi (67e) / Mkwanazi (56e)

Soudan 1-1 Togo : Eisa (pen 17e) / Denkey (43e)