L’effet Jude Bellingham se fait déjà ressentir au Real Madrid !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a réalisé l’un des gros coups du mercato estival en s’offrant le très convoité Jude Bellingham au nez et à la barbe des plus grands cadors européens, dont Liverpool et le Paris Saint-Germain, contre une enveloppe de 103 millions d’euros. Quelques jours après avoir été officiellement présenté sous ses nouvelles couleurs, l’impact de son transfert se fait déjà ressentir en ce qui concerne les recettes de la Maison blanche.

DefensaCentral mentionne ce mercredi que le maillot floqué au nom de l’Anglais et de l’emblématique numéro 5 est devenu l’un des maillots les plus vendus du club en l’espace d’une vingtaine de jours. Aux côtés de Luka Modric, Vinicius, Rodrygo et Eduardo Camavinga, le joueur de 20 ans est désormais l’un des noms les plus convoités par les supporters madrilènes, pour le plus grand bonheur des dirigeants espagnols. «Jude Bellingham est un Galactico dans tous les sens du terme et son impact sur les comptes de Madrid est palpable dès son arrivée dans la capitale espagnole. L’héritier de Beckham est déjà là», s’est réjoui un représentant du conseil d’administration.

À lire

Mercato : le Real Madrid a déjà 6 noms pour l’après-Ancelotti !