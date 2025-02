Liga : les arbitres montent au créneau contre les insultes et menaces des supporters

Dans la tourmente après l’expulsion de Jude Bellingham qui fait débat en Espagne depuis samedi, José Luis Munuera Montero est visé par les critiques du Real Madrid, comme de ses supporters sur les réseaux sociaux. L’arbitre espagnol est pris pour cible, alors même que le ton monte et que les erreurs d’arbitrages se multiplient en Liga, ce qui fait enrager le Real Madrid, qui enchaîne les communiqués pour se plaindre.

Et cette fois-ci, c’en est trop pour le Comité Technique des Arbitres. Dans un communiqué, l’association exprime son «rejet absolu des attaques et menaces que notre collègue José Luis Munuera Montero reçoit via les réseaux sociaux.» Le comité a pointé du doigt des attaques qui «s’ajoutent à la haine et à la violence verbale avec lesquelles nous devons exercer notre travail professionnel chaque week-end et qui, dans les catégories inférieures, se transforme, encore plus malheureusement, en violence physique dans beaucoup plus de cas.»