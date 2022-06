FC Barcelone : la piste Angel Di Maria prend déjà du plomb dans l'aile

Un nouveau feuilleton. Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria (34 ans) est en quête d'un nouveau challenge sportif. Interrogé par le média argentin TyC Sport, le natif de Rosario a expliqué lundi qu'il n'avait pas encore choisi son nouveau club. « Je n’ai rien en tête, je me concentre sur l’équipe nationale, puis nous verrons plus tard ce qui se passe. L’essentiel, c’est que ma famille aille bien. Je suis déjà passé par de grands clubs, ma famille a misé sur moi et m’a suivi partout. Je vais essayer de trouver un endroit où ils sont heureux et je me sens heureux.»

Tout semblait destiner ADM vers la Juventus. Depuis plusieurs semaines, les Bianconeri négocient avec l'ailier argentin. Une arrivée était même imminente selon la presse italienne, qui évoquait un contrat d'une saison plus une année en option. Mais depuis quelques jours, les Turinois font face à une grande menace. En effet, le FC Barcelone avancerait depuis quelques jours sur ce dossier selon El Chiringuito. L'international albiceleste présente l'avantage d'être libre et de parfaitement connaître la Liga depuis son passage au Real Madrid.

Di Maria est trop âgé pour le Barça

Un profil qui collerait parfaitement à ce que recherchent les Culés, qui ont quelques soucis financiers. Mais ce mercredi, Mundo Deportivo révèle que la piste menant à Angel Di Maria n'est pas aussi chaude que ce que l'on pense. Tout d'abord, l'Argentin s'est offert au Barça. Ce ne sont pas les Blaugranas qui se sont lancés à ses trousses. Malgré cela, ils ont étudié cette piste avec intérêt. Mais dans leurs esprits, il n'est pas une priorité. C'est toujours Raphinha (Leeds) qui a la préférence des dirigeants culés pour venir remplacer Ousmane Dembélé, qui n'a pas prolongé son bail.

De plus, MD explique que l'âge de Di Maria, 34 ans, est un frein pour le Barça qui veut miser sur un élément plus jeune. Raphinha a, lui, 25 ans. L'idée est de travailler sur du long terme. Recruter ADM serait pour du court terme. Le média ibérique ajoute également qu'avec Aubameyang (32 ans) et d'autres recrues potentielles comme Lewandowski (33 ans), Azpilicueta (32 ans) et Marcos Alonso (31 ans), l'équipe aura déjà une moyenne d'âge élevée. Pour toutes ces raisons, Angel Di Maria n'est pas une piste prioritaire. Même si le Barça le garde à l'œil, l'idée est toujours de rajeunir l'équipe.