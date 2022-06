Le mercato d'Angel Di Maria est complètement relancé

La suite après cette publicité

L'avenir d'Angel Di Maria est loin d'être décidé. Actuellement en sélection argentine où tout se passe pour le mieux, le gaucher ne sait toujours pas où il jouera à la rentrée prochaine. Il semble prendre son temps et pour cause, la liste des prétendants s'allonge. Il faut dire que sa qualité d'agent libre attire bon nombre de grands clubs européens. Il semblait se tourner vers la Juventus avec qui il se serait mis d'accord mais ce n'est toujours pas bouclé.

Un contrat d'un an, plus une saison en option, l'attend pourtant dans le Piémont. Il pourrait juste y poser sa signature et régler l'affaire mais l'Italie n'a pas l'air d'être sa priorité. Lui même se serait bien vu poursuivre l'aventure au PSG, qui lui a montré la porte de sortie bien malgré lui. Ses dernières déclarations en témoignent. Il doit bien faire son deuil de sa vie parisienne et pour cela, un petit tour vers l'Espagne s'impose.

Une volonté commune avec le Barça

L'ailier de 34 ans préférait revenir en Liga qu'il a déjà fréquentée de 2010 à 2014 avec le Real Madrid. Selon les informations du portail Relevo, l'entourage du joueur travaille en ce sens. Depuis deux semaines, assure de son côté El Chiringuito, son agent fait la tournée des clubs susceptibles de l'accueillir et trouve un certain écho puisque le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont écouté.

Mais c'est surtout le Barça qui est en train d'avancer sur le dossier. Un joueur libre, d'expérience et encore à bon niveau international est vu comme une aubaine par la direction catalane, à la recherche de bonnes affaires afin de ne pas trop dépenser en transfert. Di Maria ferait même de cette destination sa priorité et les deux parties sont déjà en discussions puisqu'il y a une volonté commune de trouver un arrangement rapidement.