Supercoupe d'Espagne, Barça-Bilbao : les compositions officielles de la finale !

Le FC Barcelone et l'Athletic Club Bilbao s'affrontent en finale de la Supercoupe d'Espagne, ce dimanche (rencontre à suivre en direct à partir de 21h sur notre live commenté). Au stade de la Cartuja de Séville, Ronald Koeman opte pour un 4-3-3 avec Ter Stegen dans les buts, accompagné d'une défense à quatre composée de Dest, Araujo, Lenglet et Alba. Le milieu de terrain est occupé par Busquets, De Jong et Pedri. Messi, de retour après avoir été ménagé en demi-finale, Dembélé et Griezmann forment le trio d'attaque.

En face, les hommes de Marcelino Garcia, tombeurs du Real Madrid en demi-finale, évolueront en 4-4-2 avec Unai Simón pour garder les cages. Devant lui, c'est une défense à quatre qui est installée, avec Capa et Balenziaga sur les côtés, et le tandem Yeray-Martínez dans l'axe. Dani García et Vencedor se chargeront de la récupération, alors que De Marcos et Muniain s'occuperont de l’animation offensive. Enfin, Williams et Raúl García sont choisis en attaque.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelona : ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Messi, Griezmann, Dembélé

Athletic Club Bilbao : Unai Simon - Capa, Yeray, Martinez, Balenziaga - De Marcos, Dani Garcia, Vencedor, Muniain - Raul Garcia, Williams