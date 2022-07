Nice : Rares Ilie vers un prêt

«L’OGC Nice a le plaisir d’enregistrer l’arrivée de Rares Ilie (19 ans) en provenance du Rapid Bucarest. Milieu offensif né en 2003, Rares Ilie est officiellement un nouvel Aiglon. Aiglon dont le talent a éclos d’une manière précoce dans sa Roumanie natale» annonçait ce dimanche l'OGC Nice pour annoncer sa deuxième recrue estivale après Marcin Bulka définitivement recruté au Paris Saint-Germain.

Néanmoins, les Aiglons ne devraient pas lui offrir un rôle important à court terme. Selon le média roumain Gazeta Sporturilor, l'ailier gauche de 19 ans devrait passer le prochain exercice en prêt du côté de Lausanne en D2 suisse afin de s'aguerrir. De plus le montant du transfert serait plutôt de 3 millions d'euros et non pas les 5 millions d'euros auparavant évoqués.