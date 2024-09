Ballon d’Or 2024 : les trois favoris sont déjà connus !

Qui va succéder à Lionel Messi ? C’est la grande question entourant l’édition 2024 du Ballon d’Or. Il faudra patienter jusqu’au lundi 28 octobre pour connaître l’identité de l’heureux élu, qui sera récompensé au Théâtre du Châtelet. En attendant, France Football et l’UEFA vont dévoiler ce mercredi en fin de journée la liste des nommés dans les diverses catégories. Ainsi, nous connaîtrons les noms des écuries en lice pour remporter le titre de club de l’année (féminin et masculin). Nous serons aussi fixés sur l’identité des personnalités en lice pour s’adjuger le trophée Kopa, le trophée Yachine, le Ballon d’Or féminin ou encore le Ballon d’Or masculin.

Concernant ce titre, ils seront trente finalistes sur la ligne de départ. Mais au final, ils ne sont qu’une poignée à pouvoir réellement prétendre à ce trophée. La presse étrangère a d’ailleurs désigné ses grands favoris cette année. En Italie, la Gazzetta dello Sport croit en Lautaro Martinez qui "défie les géants". Pour le média au papier rose, l’Argentin «peut aspirer au top 5» et «il est proche de ses "collègues" Vinicius et Haaland.» Mais la GdS estime que le duo madrilène Bellingham-Vinicius est le « favori pour le prix individuel le plus convoité.». De son côté, ESPN estime aussi que c’est de l’autre côté des Pyrénées que se trouve le futur lauréat.

L’Espagne en force

«La domination de l’Espagne sur le football mondial sera soulignée cette semaine lorsque la liste des candidats au Ballon d’Or masculin de cette année sera annoncée, puis elle sera couronnée de 24 carats d’or fin octobre, lorsque le vainqueur sera annoncé à Paris. Le vainqueur, et la plupart des cinq meilleurs, seront espagnols ou joueront dans leur club en Liga. Que ce soit par nationalité ou par formation, par nature ou par culture, le football espagnol est le berceau de tout ce qui est passionnant, intelligent, exaltant et, en fin de compte, victorieux dans le football mondial.»

ESPN poursuit : «les deux meilleurs joueurs seront Vinícius Júnior et Rodri, tandis que les suivants devraient être Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos et Lamine Yamal. Un mélange de joueurs qui ont grandi en étant formés à la manière espagnole (avoir le ballon, faire des choses intelligentes avec, répéter à l’infini) ou qui ont eu besoin de passer en Liga pour s’épanouir et être reconnus comme il se doit.» ESPN donne sa préférence à Rodri, qui a notamment remporté l’Euro avec la Roja et la Premier Legaue avec City, par rapport à Vini Jr, qui a gagné la Liga et la Ligue des champions avec le Real Madrid, sans briller avec le Brésil lors de la Copa América.

Mbappé et Haaland ne sont pas parmi les favoris

ESPN estime qu’il serait bien de récompenser un joueur de l’ombre cette saison. Le média ajoute qu’en 2025 il sera temps d’entrer dans l’ère Lamine Yamal. En Espagne, on évoque aussi le sujet ce mercredi. Relevo pense que «le Ballon d’Or attend Vinicius dans les semaines à venir». De son côté AS a titré : "le Ballon d’Or espagnol". Pour la publication ibérique, il ne fait aucun doute que le vainqueur aura un lien avec l’Espagne. «Soit un joueur du Real Madrid peut le prendre pour la conquête de la Ligue des champions, soit un de l’équipe nationale pour le titre remporté au Championnat d’Europe», assure AS, qui pense que plusieurs joueurs du Real Madrid seront dans le top 10, voire le top 5. Le média espagnol a son idée concernant le lauréat.

«Les grands favoris sont Vinicius et Bellingham, leaders madrilènes en Ligue des champions et en Liga remportées par les Blancs la saison dernière. Rodrigo, MVP du Championnat d’Europe avec l’Espagne et vainqueur de la Premier League avec City, aura également des options. Carvajal entre également dans la liste restreinte, qui a été champion de toute la saison dernière avec le club et l’équipe nationale et a également joué un rôle décisif. Il peut également être intéressant de voir si le grand championnat d’Europe de Nico Williams et Lamine Yamal sert à se faufiler au moins parmi les finalistes. Ce sera un grand succès pour l’Espagne, qui aura à nouveau du poids dans le Ballon d’Or des années plus tard.» Kylian Mbappé, qui n’a pas forcément brillé durant l’Euro après un nouveau titre en L1 avec le PSG, ou encore Erling Haaland ne sont pas mentionnés parmi les favoris. Ce sont pourtant eux qui ont longtemps été cités comme les successeurs de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo pour le Ballon d’Or. La donne a changé cette année. Le titre devrait se jouer entre Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodri selon les médias étrangers.