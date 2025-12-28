Menu Rechercher
Commenter 43

PSG : 40 ultras interpellés après des célébrations explosives à Paris

Par André Martins
1 min.
Des supporters du Paris saint-Germain @Maxppp

Les ultras du PSG ont célébré l’année exceptionnelle du club samedi soir près du Trocadéro à Paris, allumant des fumigènes et lançant des feux d’artifice pour saluer les six trophées remportés en 2025. Aux alentours de la place de Varsovie et de l’esplanade du Trocadéro, sur le pont face à la Tour Eiffel, ils ont allumé des dizaines de fumigènes rouges, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, pour marquer l’apogée d’une saison historique. Les festivités ont été stoppées par la préfecture de police, qui a indiqué à BFMTV : « Le préfet de Police remercie ses effectifs pour leur réactivité et leur professionnalisme ayant permis de faire cesser le trouble. »*

La suite après cette publicité
𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊
Collectif Ultras Paris celebrating PSG's 6 trophies this year
🇲🇫 27.12
Voir sur X

Quarante individus ont été interpellés samedi vers 20h50 par la police, qui a découvert les faits grâce aux images de vidéo-protection. Malgré l’absence de blessés, une enquête a été ouverte. Ces célébrations rappellent d’autres événements similaires : le 9 novembre, les ultras marocains du Wydad avaient organisé un impressionnant show autour de la Tour Eiffel pour les vingt ans de leur club, et récemment le vidéaste Loris Giuliano avait fait parler de lui avec un énorme feu d’artifice pour promouvoir son documentaire sur le Napoli.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (43)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier