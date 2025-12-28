PSG : 40 ultras interpellés après des célébrations explosives à Paris

Les ultras du PSG ont célébré l’année exceptionnelle du club samedi soir près du Trocadéro à Paris, allumant des fumigènes et lançant des feux d’artifice pour saluer les six trophées remportés en 2025. Aux alentours de la place de Varsovie et de l’esplanade du Trocadéro, sur le pont face à la Tour Eiffel, ils ont allumé des dizaines de fumigènes rouges, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, pour marquer l’apogée d’une saison historique. Les festivités ont été stoppées par la préfecture de police, qui a indiqué à BFMTV : « Le préfet de Police remercie ses effectifs pour leur réactivité et leur professionnalisme ayant permis de faire cesser le trouble. »*

Quarante individus ont été interpellés samedi vers 20h50 par la police, qui a découvert les faits grâce aux images de vidéo-protection. Malgré l’absence de blessés, une enquête a été ouverte. Ces célébrations rappellent d’autres événements similaires : le 9 novembre, les ultras marocains du Wydad avaient organisé un impressionnant show autour de la Tour Eiffel pour les vingt ans de leur club, et récemment le vidéaste Loris Giuliano avait fait parler de lui avec un énorme feu d’artifice pour promouvoir son documentaire sur le Napoli.