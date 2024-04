Lille-Aston Villa : les compositions officielles

Lille a son destin entre ses mains. Le club nordiste affronte Aston Villa ce jeudi à 18h45 au stade Pierre-Mauroy lors des quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir perdu l’aller il y a une semaine (2-1), les hommes de Paulo Fonseca doivent impérativement s’imposer pour se qualifier en demi-finales de cette compétition européenne. Mais la tâche s’annonce difficile face aux Anglais, quatrièmes de Premier League et tombeurs d’Arsenal (2-0), le week-end dernier.

Pour ce faire, le technicien portugais a aligné un 4-2-3-1 avec une défense composée de Santos, Diakité, Yoro et Ismaily. Yazici est titulaire sur le côté droit à la place de Zhegrova, forfait, et devra animer l’attaque du LOSC avec Gudmundsson, Haraldsson et David, placé en pointe. Du côté d’Aston Villa, les Français Lucas Digne et Moussa Diaby sont titulaires.

Les compositions officielles :

Lille : Chevalier – Santos, Diakité, Yoro, Ismaily – Bentaleb, André – Yazici, Gudmundsson, Haraldsson – David

Aston Villa : Martinez – Konsa, Cash, Torres, Digne – Tielemans, Douglas Luiz - Zaniolo, McGinn, Diaby – Watkins.