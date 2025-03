PSG : la piste Ibrahima Konaté se confirme

Ce soir, le Paris Saint-Germain va affronter Liverpool en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Les Franciliens en profiteront pour observer de plus près Mohamed Salah. Un footballeur dont l’avenir chez les Reds est indécis et dont le nom a déjà été cité à Paris ces derniers mois. C’est aussi le cas d’Ibrahima Konaté. Ce mercredi, le Daily Mail confirme que les champions de France sont bien intéressés par l’international tricolore. Et ils ne sont pas les seuls.

Récemment, le défenseur tricolore a été lié au Real Madrid, qui cherche à se renforcer. Questionné par Téléfoot, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 à Liverpool, avait botté en touche. « Entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur. Mais moi, maintenant, je me focalise sur cette saison. Je veux tout rafler, prendre le maximum de titres possibles et ensuite tout ce qui se passe par rapport à ma situation contractuelle, ce sont mes agents, mes conseillers qui s’occupent de ça.» Ce soir, le PSG sera aux premières loges pour suivre son match.