Vasco da Gama : ça ne s’arrange pas pour Dimitri Payet…

Dimitri Payet va devoir réagir. Recrue phare du dernier mercato estival du Vasco da Gama, le Français a été accueilli comme un roi par un club jouant sa survie en première division. Désireux de découvrir un nouveau challenge à près de 9000 kms de Marseille, le Réunionnais fait tout pour s’intégrer à son nouvel environnement. Mais si le club carioca n’est qu’à trois points du premier non relégable (Cruzeiro) grâce à son succès d’hier face à Cuiaba (2-0), le cas Payet commence à faire de plus en plus parler.

Auteur de son premier but avec Vasco le 19 octobre dernier, l’ancien Phocéen commençait déjà à être pointé du doigt au début du mois d’octobre. Attendu comme un héros, Payet ne totalisait qu’une passe décisive à ce moment-là et son manque d’impact physique interpellait. Aujourd’hui, rien n’a vraiment changé. Le Français reste bloqué à un but et une offrande. Pire, il a de nouveau perdu son statut de titulaire après trois journées (de la 27e à la 29e) passées dans le onze de départ de Ramon Diaz.

Payet n’est plus titulaire

Pour le match contre Cuiaba, l’un des sujets chauds de la presse brésilienne était de savoir comment Diaz allait remplacer Pablo Vegetti, l’attaquant star du Vasco suspendu après avoir reçu un carton rouge face à Goias (1-1). Pour beaucoup, l’idée de faire jouer Payet en faux 9 prédominait. « Je pense qu’aujourd’hui, c’est le seul poste auquel il peut jouer », lançait sur Globoesporte, le consultant Luciano Mello. De son côté, ESPN Brésil était même allé jusqu’à récupérer les statistiques du numéro 10 à l’OM, quand Jorge Sampaoli le faisait jouer à ce poste (9 buts, 6 passes décisives) pour expliquer que cette option valait la peine d’être tentée.

Classement général Série A (Brésil) # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 São Paulo 42 31 1 11 9 11 36 35 11 Cuiabá 40 31 -3 11 7 13 31 34 12 Corinthians 40 31 0 9 13 9 37 37 13 Internacional 39 31 -3 10 9 12 36 39 14 Bahia 37 31 -4 10 7 14 38 42 15 Santos 37 31 -19 10 7 14 36 55 16 Cruzeiro 37 30 3 9 10 11 28 25 17 Vasco 34 31 -10 9 7 15 32 42 18 Goiás 32 31 -14 7 11 13 32 46 19 Coritiba 23 31 -31 6 5 20 35 66 Voir le classement complet

Au final, Payet a surtout tâté le banc de touche et a dû patienter jusqu’à l’heure de jeu pour faire son apparition sur la pelouse de l’Arena Pantanal. Ramon Diaz a préféré démarrer la rencontre avec le duo Gabriel Pec-Erick Marcus et ces deux-là lui ont donné raison. Ce succès précieux obtenu sans un apport XXL de sa recrue star a requinqué Vasco. Mais pour certains, cela risque de compliquer un peu plus la tâche de Payet. À suivre.