Liga : le Real Betis arrache le nul contre Oviedo grâce à Lo Celso

Le Real Betis se déplaçait ce samedi sur le terrain d’Oviedo, lanterne rouge de la Liga, dans le cadre de la 19e journée. Pour cette rencontre, Manuel Pellegrini avait choisi de titulariser Giovanni Lo Celso, Juan Hernandez, Antony et Ruibal pour prendre l’ascendant sur un adversaire qui comptait seulement 12 points avant le match. Pourtant, c’est bien Oviedo qui a ouvert le score à la 64e minute grâce à Chaira, servi par Fores, surprenant ainsi les Andalous.

Série en cours Plus de statistiques Oviedo N N D N D Betis D V V N V

Les visiteurs ont finalement réussi à arracher le match nul à la 83e minute, Giovanni Lo Celso inscrivant le but égalisateur sur une passe décisive de l’ancien joueur de Manchester United Antony. Avec ce résultat (1-1), le Real Betis stagne à la 6e place de la Liga, tandis qu’Oviedo reste bon dernier, toujours en grande difficulté cette saison.